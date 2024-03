Neuer Rektor für Realschule Calvarienberg: Christian Zimbelmann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück

Die Realschule Calvarienberg hat nach 18 Monaten Vakanz nun offiziell wieder einen Schulleiter. In einer kleinen Feierstunde wurde Christian Zimbelmann von der Schulgemeinschaft willkommen geheißen. „Der 38-jährige Pädagoge kehrt damit in neuer Funktion an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit Überzeugung steht er hinter dem Konzept der Schulen auf dem Berg“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Als Christian Zimbelmann zum Ende des Schuljahres 2015/2016 die Realschule als Lehrer verließ, ahnte er noch nicht, dass ihn sein weiterer beruflicher Weg nach acht Jahren wieder nach Ahrweiler zurückführen sollte, um dort auf dem Stuhl des Schulleiters Platz zu nehmen. „Die Chance, Schulleiter am Calvarienberg zu werden, die bietet sich für mich nur einmal im Leben. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass ich jetzt hier stehen darf“, betonte Zimbelmann in seiner Antrittsrede.

Der Vater von drei Söhnen war in den vergangenen Jahren als Lehrer und Konrektor an der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg tätig. Jetzt tritt er an der Realschule Calvarienberg die Nachfolge von Gerald Charlier an, der im Sommer 2022 in die Passivphase der Altersteilzeit eingetreten war. Der neue Schulleiter, der in Koblenz Germanistik und Sport studiert hat, macht in seiner Freizeit gerne Sport: Schwimmen und Skifahren zählt er ebenso wie Gesellschaftsspiele zu seinen Hobbys.

„Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Realschule Calvarienberg eine noch stärkere Gemeinschaft wird, und neue Impulse setzen. 30 Jahre habe ich dafür hoffentlich noch Zeit“, versprach Zimbelmann. Die Schüler und das Kollegium der Realschule begrüßten den neuen Rektor mit einem Ständchen. Auch Konrektor Christian Bernard, Annette Gies, Schulleiterin des Gymnasiums Calvarienberg, Thomas Deuster als Mitglied des Kuratoriums, Stefanie Becker und Dirk Weber als Mitglieder des Schulelternbeirats und auch die Schülersprecherinnen Neele Durben, Sina Kleinteich und Nora Claesgens hießen den neuen Rektor willkommen. red