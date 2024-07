Plus Karweiler

Neuer Ortsvorsteher von Karweiler: Detlef Lyken ist Zusammenarbeit wichtig

i Detlef Lypken kocht in seiner Freizeit gern. Da kommen die Tomaten aus dem eigenen Garten gerade recht. Foto: Celina de Cuveland

Detlef Lypken ist es wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Er weiß: Nur so kann er die Geschicke in seinem Heimatort Karweiler voranbringen. Der 63-Jährige mit den freundlichen Augen und dem fröhlichen Lachen setzt auf überparteiliche Zusammenarbeit im Ortsbeirat und hat sich für die nächsten fünf Jahre für Karweiler einiges vorgenommen.