Plus Holzweiler

Neuer Ortsvorsteher: Martin Göddertz will die Ortsteile von Holzweiler wieder einen

i Martin Göddertz, der neue Ortsvorsteher von Holzweiler auf dem Dorfplatz im Ortsteil Esch. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Martin Göddertz freut sich auf die kommenden fünf Jahre. Der 48-Jährige will in seinem Heimatort Holzweiler mit den Ortsteilen Esch und Alteheck etwas bewegen, die Dorfentwicklung voranbringen. Göddertz (FDP) ist der neue Ortsvorsteher. Er hat sich bei der Stichwahl am 23. Juni mit 57,3 Prozent der Stimmen gegen seinen parteilosen Mitbewerber Sebastian Kernenbach durchgesetzt. Nun will Göddertz es anpacken – und dabei sind ihm einige Themen in Holzweiler und den beiden Ortsteilen wichtig.