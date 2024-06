Plus Bad Bodendorf Neuer Ortsvorsteher freut sich auf seine Aufgabe : Jürgen Werf übernimmt in Bad Bodendorf Von Silke Müller i Jürgen Werf im Ortskern von Bad Bodendorf: Er ist zum neuen Ortsvorsteher gewählt worden und tritt jetzt in die Fußstapfen von Alexander Albrecht. Foto: Heike Werf 15 Jahre lang war Alexander Albrecht Ortsvorsteher von Bad Bodendorf. Bei der jüngsten Kommunalwahl im Juni hat er auf eigenen Wunsch nicht mehr kandidiert. In seine Fußstapfen tritt jetzt Jürgen Werf. Der 61-Jährige ist in dem Sinziger Ortsteil alles andere als ein Unbekannter. Lesezeit: 3 Minuten

Allein zwölf Jahre lang war er Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft (KG) Rievkooche Blau-Weiß, in der er immer noch Mitglied ist, und spielte jahrelang Fußball in der ersten Mannschaft des SC Bad Bodendorf. Zudem gehört er dem Heimat- und Bürgerverein genauso an wie der Bruderschaft St. Sebastianus und dem Dorffestausschuss. „Das ist ...