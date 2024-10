Plus Brenk Neuer Ortschef im RZ-Gespräch: René Danzebrink will Gemeinschaft in Brenk weiter stärken Von Hans-Josef Schneider i Der neue Ortschef René Danzenbrink vor dem Wappen der Gemeinde Brenk. Der in Gold gefasste Stab in Kreuzform deutet auf den heiligen Silvester, den Schutzpatron des Dorfes, hin. Die gekreuzten goldenen Ähren sind als Symbol für die Landwirtschaft anzusehen, die gekreuzten Hämmer verweisen auf den Phonolith-Abbau. Foto: Hans-Josef Schneider Brenk ist die kleinste Kommune in der Verbandsgemeinde Brohltal. Bei den jüngsten Kommunalwahlen hat in der Ortsgemeinde eine große Veränderung stattgefunden. Lesezeit: 2 Minuten

Mit seinem Ortsteil Fußhölle ist Brenk mit weniger als 200 Einwohnern die kleinste Kommune in der Verbandsgemeinde Brohltal. Die im idyllischen Tal des Brenkbachs am Fuß des Phonolith-Vulkans Schellkopf gelegene Gemeinde verfügt sogar über einen Bahnhof. Es ist die vorletzte Haltestation der Museumsbahn Vulkan-Expreß in der Nähe eines Steinbruchs mit ...