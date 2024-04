Plus Altenahr

Neuer Ort der Begegnung in Altenahr: Hoffnungswerk eröffnet zweiten Standort im Ahrtal

Von Judith Schumacher

i Freuen sich über einen neuen Ort der Begegnung: Sascha Neudorf vom Hoffnungswerk, Weinkönigin Jana Ludwig, Traumapädagogin Aljona Barz und Beigeordneter Heinz-Wilhelm Schaumann. Foto: Judith Schumacher

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gründete sich der Verein Hoffnungswerk, der aus der Kooperation von Helfern der evangelischen Freikirche Siegburg mit der weltweit agierenden freikirchlichen Bewegung „To all nations“ entstanden ist. Zunächst eröffnete der Verein ein Begegnungscafé in der Innenstadt von Ahrweiler. Jetzt hat die zweite Begegnungsstätte in der Altenahrer Seilbahnstraße 16 seine Pforten geöffnet.