Plus Wassenach Neuer Name: Grundschule Wassenach heißt ab sofort Klieburgschule Von Martin Ingenhoven i Musiklehrerin Bettina Schneider hatte eigens zum neuen Namen eine neue Schulhymne komponiert und getextet. Foto: Martin Ingenhoven „Namen sind Schall und Rauch, schrieb Goethe in seinem Faust. Aber dem möchte ich dringend widersprechen“, zitierte Johannes Bell, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal den deutschen Dichterfürsten. Bisher sei die kleine Grundschule des Dorfes im Schriftverkehr nur die „Grundschule Wassenach“ gewesen. Nun erhalte sie endlich einen ihr zustehenden Namen: Klieburgschule Wassenach. Lesezeit: 2 Minuten

Schulleiterin Kerstin Doetsch erklärte in der kleinen Feierstunde den neuen Namen: „Die Wassenacher werden im Sprachgebrauch die Klieburger genannt. Viele denken, dass es hier in der Gegend eine schöne Burg gibt. Dies ist jedoch ein Irrglaube. Entspringt dieser Name doch einer uralten Kartoffelsorte, die hier nachweislich angebaut wurde.“ Der neue ...