Eine neue Abkürzung wird man sich besonders in Ahrweiler merken müssen: Aus AKNZ wird BABZ. Als erstes sichtbares Zeichen, dass im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit dem neuen Präsidenten Armin Schuster auch ein neuer Wind weht, bekam die bisherige Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Ahrweiler einen neuen Namen.