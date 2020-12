Grafschaft

Zu Beginn des Jubiläumsjahres „100 Jahre Haribo“ hat in der Grafschaft nicht nur der Süßwarenhersteller selbst Grund zur Freude. Das Unternehmen hält auch für die kleinen und großen Haribo-Fans aus der Nachbarschaft ein süßes Schmankerl bereit: So hat der Goldbärenfabrikant am Montag die Pforten eines neuen Lagerverkaufs direkt am Standort der Unternehmenszentrale in Grafschaft-Ringen eröffnet.