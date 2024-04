Neuer Bahnhaltepunkt: Heimersheim pocht auf Namensrecht

Noch halten die Züge der Ahrtalbahn hier am Bahnhof Heimersheim. Doch bald werden sie in beiden Richtungen nur noch durchfahren. Der alte Bahnhof hat seine Schuldigkeit getan. Zuerst einmal soll ein Haltepunkt in Lohrsdorf seine Funktion übernehmen. Foto: Jochen Tarrach