Nach der Flutwelle soweit wieder hergerichtet, dass Unterricht stattfinden kann, sind die Grundschule Ahrweiler sowie die Erich-Kästner-Realschule plus (EKS) in Bachem. Bereits unmittelbar nach der Flut wurde bei beiden Schulen mit Arbeiten zur baldmöglichen Wiederaufnahme des Schulbetriebes begonnen, so dass zum Schuljahr 2021/22 der Unterricht fortgesetzt werden konnte. Aber die Gebäude sind längst noch nicht komplett wieder hergerichtet.