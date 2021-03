Neuenahrer Pfarrei setzt Hoffnungszeichen Die Rosenkranzpfarrei in Bad Neuenahr will zu Ostern Hoffnungszeichen setzen. So wurde bereits die Arbeit der Tafel mit einer Spende von 2000 Euro unterstützt. Die Kinder des Blandine-Merten- Hauses erhalten ebenso wie die Mitarbeiter einen frohen Ostergruß mit einem kleinen Geschenk.

Für die Gläubigen sind mehr als 300 Ostertüten mit gesegnetem Weihwasser und einer Osterkerze gepackt, die vom Ostersonntag an in der Kirche abgeholt werden können. Ein Hoffnungszeichen für alle Menschen in der Stadt soll auch der österliche Blumenschmuck vor der Rosenkranzkirche in der Telegrafenstraße sein, der sich vom Palmsonntag bis zum Ostertag mehr und mehr entwickelt. Erstmals wird zudem die kleine Kapelle vor dem Kaufhaus „Moses“ zu Ostern festlich geschmückt sein.