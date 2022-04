Es war eine symbolische Handlung, als Christiane Böttcher ihre Schürze Mary Witsch überreichte. Länger als zwölf Jahre hatte Böttcher die Tafel Ahrweiler mit der Tafel plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig koordiniert. Doch mit der Flut waren neue Aufgaben hinzugekommen, weshalb sie jetzt die Tafelkoordination an eine Kollegin übergibt.