Plus Kalenborn Neue Konzert- und Ausstellungsreihe startet: Kalenborner Landwirtin setzt Kunstprojekt fort Von Claudia Voß i „Aufbruch ins Ungewisse“ – für Sabine Nußbaum gehört die stetige Veränderung zum Leben. Die Fotografie, die der Husumer Fotograf Lothar Detert von der Landwirtin gefertigt hat, symbolisiert diese Lebenseinstellung perfekt. Foto: Lothar Detert Dass Sabine Nußbaum einmal selbst im Mittelpunkt einer Kunstausstellung stehen würde, hätte sich die Landwirtin aus Kalenborn selbst wohl bis vor einigen Monaten kaum vorstellen können. Doch gemeinsam mit dem Husumer Fotografen Lothar Detert wagte sie den Sprung in die Kunst. Eine Vielzahl von ausdrucksstarken Fotografien ist dieser Zusammenarbeit entwachsen. Sie alle geben Einblicke in das bewegte Leben Nußbaums und zugleich in den Arbeitsalltag der Landwirtin. Lesezeit: 3 Minuten

Im April wurden die Werke zum ersten Mal im Rahmen einer zweitägigen Ausstellung unter dem Titel „Who are you today?“ (Anmerkung der Redaktion: „Wer bist du heute?“) in der ehemaligen Synagoge Ahrweiler der Öffentlichkeit präsentiert (unsere Zeitung berichtete). „Die Resonanz der Besucher auf die Bilder war so groß, dass wir ...