Neue Infotafeln am Laacher See: Umweltministerin Eder enthüllt Hinweisschilder

Von Martin Ingenhoven

i Umweltministerin Katrin Eder (links) lässt sich von Biotopbetreuer Jörg Hilgers (rechts) die Lage am Laacher See erklären. Mit dabei Bürgermeister Johannes Bell (von links), Kreisbeigeordneter Horst Gies und Steffen Steckbauer, Geschäftsführer der Klosterbetriebe Maria Laach. Foto: Martin Ingenhoven

Der Laacher See ist das größte Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz. Auf 21 Quadratkilometern bieten der See und das angrenzende Ufer einen wertvollen Schutzraum für die heimische Vogelwelt. Der See ist aber auch, besonders in den Sommermonaten, ein beliebtes Ausflugsziel sowohl für Einheimische als auch Bewohner der nahe gelegenen Großstädte. Das Kloster Maria Laach und vor allem das Freibad am See locken an Sommertagen nicht selten viele Besucher an.