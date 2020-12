Sinzig

Entsteht in den kommenden Jahrzehnten in einem Teil des Sinziger Stadtwalds eine Art Urwald? Möglich wäre das. Der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung jedenfalls hat in seiner gemeinsamen Sitzung mit dem Hauptausschuss die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.