Neue Grundschulverordnung muss sich noch bewähren: RZ hörte sich im Ahrkreis um

Von Judith Schumacher

i Die neue Grundschulverordnung gilt seit Beginn des Schuljahres. Die RZ hat nachgefragt, wie die Umsetzung gelingt. Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr Lesen, mehr Schreiben und mehr Rechnen soll die neue geänderte Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen und die zugehörige Verwaltungsvorschrift „Unterrichtsorganisation in der Grundschule“ mit sich bringen, die mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft getreten ist. Darüber, was das konkret in den Schulen bedeutet und wie die Neuregelungen ankommen, hat die RZ mit drei Schulleitungen aus dem Kreis Ahrweiler gesprochen.