Die Arbeiten rund um die derzeit gesperrte Maria-Hilf-Brücke und die künftige Mühlenteichbrücke in der Verlängerung der Georg-Kreuzberg-Straße schreiten voran. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Landesgartenschau (Laga) von 2022 auf 2023 verschoben worden ist. Die Baumaßnahmen in diesem von Bürgern sowie Gästen der Stadt sonst stark frequentierten Bereich werden laut Landesgartenbaugesellschaft (Laga gGmbH) planmäßig fortgeführt. Doch was genau ist geplant?