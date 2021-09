Bad Neuenahr-Ahrweiler

Neue Behelfsbrücken: An diesen Stellen kann man bald die Ahr überqueren

Nachdem bereits drei Wochen nach der Katastrophe die erste Brücke in der Landgrafenstraße eröffnet wurde und damit eine Möglichkeit einer Ahrquerung in der Stadt geschaffen werden konnte, sollen nun sechs weitere Brücken an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet folgen. Die Brücken wurden bereits in weiten Teilen durch das THW verschraubt und werden in der nächsten Zeit eingehoben.