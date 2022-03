In Sachen Brückenbau geht es in Sinzig nun wichtige Schritte voran: Die Bauteile für zwei temporäre Brücken, den bei der Flut zerstörten Christinensteg zwischen Sportplatz und Schulzentrum sowie die Brücke an der Ahrmündung, wurden am Donnerstag angeliefert. Wann sie allerdings genutzt werden können, ist noch unklar.