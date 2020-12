Heppingen

Den Traum vom eigenen Haus hat sich Uwe Mahlberg (Name von der Redaktion geändert) mal ganz anders vorgestellt. Eine Siedlung mit Einfamilienhäusern, in denen junge Familien wohnen, Kinderlachen, jeder Garten ein kleines Paradies, abgeschirmt vor neugierigen Blicken – so hat sich der 36-jährige Familienvater das Leben in der Neubausiedlung „Landskroner Straße Süd“ erträumt. Seit 2018 lebt er mit seiner Frau und seinen mittlerweile zwei Kindern ebendort. Doch wenn er sich jetzt von seinem Grundstück aus umsieht, hat er mitunter das Gefühl, in einem Industriegebiet zu wohnen. Jedenfalls ist es nicht ganz das, was er unter „familienfreundlich“ versteht.