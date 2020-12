Remagen

Seinem Traum, ein neues Tierheim zu errichten, ist der Tierheim- und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler einen Schritt näher gekommen: Jene 42.000 Euro, die seinerzeit mit dem Tierschutzverein Bad Neuenahr und Umgebung an Spenden für den Tierheimneubau gesammelt und fest angelegt worden waren, sind zwischenzeitlich in die Kasse des Vereins geflossen. Das gab der Vorsitzende Claus-Peter Krah in der jüngsten Mitgliederversammlung in der Remagener Kulturwerkstatt bekannt.