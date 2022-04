Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch die gemeinnützige Rehabilitationseinrichtung „Neurologische Therapie Rhein-Ahr“ in der Schülzchenstraße in Ahrweiler komplett zerstört. Monatelang hat das Team aufgrund der Schäden eingeschränkt ambulant rehabilitieren müssen und konnte dafür unter anderem Ersatzräume bei der ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung in Bonn nutzen. Jetzt wurde eine Lösung in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden.