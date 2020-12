Kreis Ahrweiler

Das Coronavirus zwingt derzeit Menschen, daheim zu bleiben. Statt in einer Kneipe oder beim Vereinstreffen tauschen sich viele aus dem Kreis Ahrweiler in sozialen Netzwerken aus. Dabei gibt es Aufreger, aber auch herzerwärmende Geschichten. Die zeigen, was die Menschen im AW-Kreis von Nagelpflege in Krisenzeiten halten, wie man sich mit Mundschutz aushilft, und an welchen Bäumen Klopapier wächst.