Plus Kreis Ahrweiler Narren erobern die Straßen im Ahrkreis: Die RZ verrät, wann und wo Wenn de Zoch kütt, dann stohn se all parat für Kamelle, Strüüßje und Bützje. Im Kreis Ahrweiler sind wieder viele Züge im Straßenkarneval unterwegs. Wann und wo sie starten, zeigt unsere Grafik. Es gibt in diesem Jahr einige Besonderheiten. Von Beate Au

Bereits am Wochenende vor Weiberfastnacht können die Narren im Kreis Ahrweiler närrische Lindwürmer bewundern. Im Stadtteil Bachem in Bad Neuenahr-Ahrweiler geht es bereits am Samstag, 3. Februar, um 15.11 Uhr los. Für einen frühen Start haben sich erstmals auch die Schinnebröder in Bad Neuenahr entschieden. Sie ziehen am Sonntag, 4. ...