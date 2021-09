In Sachen Wiederaufbau treten die Gemeinden im Ahrtal jetzt in eine wichtige Phase ein: Die Aufräumarbeiten sind zu großen Teilen abgeschlossen, die Infrastruktur wird – wenn auch oft nur provisorisch – wiederhergestellt. Überall treten Arbeitskreise und Planungsgruppen zusammen, die Ideen für den Wiederaufbau, für das neue Ahrtal schmieden. Jetzt scheint die Zeit für Weichenstellungen in die Zukunft möglich zu sein – aber in welche Richtung soll es gehen?