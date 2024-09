Plus Altenahr

Nahwärme für Altenburg: Versorgung ist gesichert

Von Werner Dreschers

i Die Altenburger freuen sich und nehmen mit Neofitos Arathymos (von links), Bürgermeister von Altenahr, Dominik Gieler, VG-Bürgermeiser, Landrätin Conelia Weigand und Umweltministerin Eder (Grüne) das Nahwärmenetz in Betrieb. Fotos: Werner Dreschers Foto: Werner Dreschers

Im Altenahrer Ortsteil Altenburg können künftig etwa 100 Gebäude mit Geothermie versorgt werden. In Altenburg wurde dazu ein kaltes Nahwärmenetz in Betrieb genommen. Rund 30 Gebäude sind bereits an das Netz angeschlossen, weitere sollen demnach folgen. Ministerin Katrin Eder war vor Ort, informierte sich und gratulierte zur Inbetriebnahme.