Sinzig

Seit mehr als fünf Jahren wird in Sinzig diskutiert, was aus dem ehemaligen Rick-Gelände werden soll. Das ursprünglich geplante Nahversorgungszentrum (NVZ) stieß bei vielen Bürgern auf Kritik. In der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung hat Annekathrin Spiess, Prokuristin der Alsdorf Immobilien GmbH, eine neue Variante für das NVZ vorgestellt. Ein großer Unterschied zur bisherigen Planung: Es soll grüner und nachhaltiger werden. Und auch an der Aufenthaltsqualität haben die Planer gefeilt und etwas Besonderes in Richtung Ahr-Uferbereich vorgesehen.