„Mot Freud un Gelöck 33 Jöhr am Stöck“, so lautet das diesjährige Motto der KG Blau-Weiß Reifferscheid 1991. 33 Jahre lang Freude im Karneval, der in Reifferscheid einfach zum Lebensgefühl zählt und auch bei der diesjährigen großen Prunksitzung deutlich zu spüren war.