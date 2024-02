Wenn die Stimmung bei der Karnevalssitzung im Saal brodelt, haben es Büttenredner oft schwer, ihr Publikum zu erreichen. Der Trend: mehr Party, weniger Redebeiträge. Trotzdem wollen die Karnevalsgesellschaften die Tradition der Büttenrede hochhalten. Sie lassen sich etwas einfallen wie in Bad Breisig oder spornen den Nachwuchs, wenn es ihn so wie in Adenau oder Heimersheim noch gibt, an.