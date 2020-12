Antweiler

Spektakulärer Fahndungserfolg im Kampf gegen Automatensprengerbanden: Ein nächtlicher SEK-Einsatz in Antweiler hat am frühen Mittwochmorgen die Sprengung eines Geldautomaten in der dortigen Filiale der Volksbank RheinAhrEifel vereitelt. Drei Verdächtige wurden festgenommen.