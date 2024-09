Auf Anhieb ein durchschlagender Erfolg: An vier liebevoll gedeckten Tischen, mit einem reichhaltigen Büfett mit regionalen Produkten und vielen anregenden Gesprächen feierte das gemeinsame Frühstück in der Kempenicher Kirchenscheune eine rundum gelungene Premiere.

Etliche Mitarbeiter hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um rund 30 Gästen den Start in den Sonntag so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Die Mundpropaganda dürfte zweifellos dazu führen, dass beim nächsten Mal am 27. Oktober noch mehr das Angebot nutzen werden.