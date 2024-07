Plus Burgbrohl Nacht der Vulkane: Die Mitsinger begeistern im Regen von Burgbrohl Von Martin Ingenhoven i Mitsinger Oyo Steinke (rechts mit Ukulele) ließ es sich nicht nehmen, eine Zugabe im Regen zu spielen. Foto: Martin Ingenhoven Die Vulkaneifel ist einzigartig, das wissen ihre Bewohner, Geologen und die lokalen Tourismusmanager. Vor gut 13.000 Jahren explodierte der Vulkan unter dem Laacher See und prägte so die bis heute einzigartige Landschaft zwischen der Mosel und Bonn. Mit der alljährlichen „Nacht der Vulkane“ rückt diese besondere Entstehungsgeschichte in den Fokus. Lesezeit: 2 Minuten

