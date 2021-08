Der Frühburgunderort Bachem am Samstag: Die Blasmusik spielt auf, es wird gegrillt, Kuchen wird gereicht, und fast der ganze Ort trifft sich vor dem historischen Backes. Dabei aber auch viele Fremde, die man sonst in Bachem noch nicht gesehen hat. Und noch etwas ist anders, es wird nicht vor guter Laune sprichwörtlich auf den Tischen getanzt oder lauthals mitgesungen. Die Stimmung ist irgendwie gedeckt, besinnlich, bedrückt. Noch nie hat man in Bachem ein solches Fest der Gegensätze begangen.