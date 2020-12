Remagen/Berlin

Ein junger Bonner Polizeiermittler geht seinen ersten großen Fall an: In einem Dorf an der Sieg wurde der Dorflehrer brutal ermordet – genau an jenem Tag im Jahre 1949, an dem das kleine Bonn das Rennen gegen das große Frankfurt gewinnt und nun offiziell Regierungssitz der neuen Bundesrepublik ist. Ein ungewöhnliches Szenario für einen Kriminalroman. Und der, der sich das ausgedacht hat, ist Gerald Orthen. Der gebürtige Remagener ist Jurist und arbeitet in Berlin bei einem Krankenversicherungsverband. Mit dem Schreiben hat er einen kreativen Gegenpol zu seinem eher trockenen Job gefunden.