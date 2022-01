„Die Haushaltslage der Ortsgemeinde hat sich aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Unausgeglichene Haushalte gehören der Vergangenheit an. Von dem Angebot des Landes, Kassenkredite der Gemeinden zu übernehmen, muss kein Gebrauch gemacht werden. Kempenich ist nach Burgbrohl zweitstärkster Umlagezahler in der Verbandsgemeinde. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 3 Millionen Euro.“