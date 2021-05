Am 30. April machte das Impfzentrum Gelsdorf mit der Sonderaktion „Impfen in den Mai“ Schlagzeilen. 1800 Impfdosen wurden von morgens um 8 Uhr bis 1. Mai um 2 Uhr verimpft. Seitdem auch die Hausärzte flächendeckend gegen Covid-19 impfen, hat die Impfkampagne weiter deutlich an Tempo gewonnen. Beginnt nun der Konkurrenzkampf und ein Gerangel um Vakzine? Im Impfzentrum Gelsdorf bleibt man gelassen.