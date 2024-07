Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Nachgefragt bei Passanten: Wie attraktiv ist Einkaufen in der Kreisstadt? Von Beate Au i Regina und Wilfried Treffer finden: Ahrweiler ist schon weit voran. Fotos: Beate Au Foto: Beate Au Drei Jahre nach der Flut ist das Geschäftsleben in weiten Teilen wieder zurück in den Innenstädten von Bad Neuenahr und Ahrweiler – auch wenn es noch Leerstände gibt. Wie nehmen die Menschen das inzwischen bestehende Angebot wahr? Die RZ war in den Fußgängerzonen unterwegs und hat nachgefragt. Lesezeit: 2 Minuten

Helga Reichle ist zufrieden mit dem, was sie drei Jahre nach der Flut an Einzelhandel in Bad Neuenahr wieder vorfindet. „In manch einer fertigen Stadt gibt es so viele Geschäfte nicht“, sagt sie. Für eineinhalb Jahre war sie mit ihrem Mann nach Nordhorn in Niedersachsen weggezogen. „Doch mein Mann hatte ...