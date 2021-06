Nach versuchten Diebstahl: Person im Rhein vermisst

Am Freitagmorgen beobachtete ein Zeuge in Burgbrohl, wie sich eine unbekannte Person an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Der mutmaßliche Täter verursachte auf seiner Flucht einen Verkehrsunfall und lief ohne zu zögern in den Rhein und wurde daraufhin von der Strömung erfasst.

Noch während der Zeuge die Polizei verständigte, bemerkte der mutmaßliche Täter, dass er aufgefallen war und flüchtete in schneller Fahrt in Richtung Brohl-Lützing/B 9. Praktisch zeitgleich mit der ersten Wahrnehmung durch eine auf der Anfahrt befindlichen Streife der Polizei Remagen, verursachte der Flüchtende in Brohl-Lützing, etwa im Bereich des Bahnüberganges auf der B 9 einen Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt (vorsorgliche Einlieferung in ein Krankenhaus), die beteiligten Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt.

Der nach wie vor unbekannte Mann setzte seine Flucht nunmehr zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Rheins fort. Nach gesichertem Informationsstand ging/lief er ohne zu zögern ins Wasser und wurde sofort von der starken Strömung erfasst.

In der Folge wurde der Mann von mehreren Zeugen hilflos und offensichtlich in erheblichen Schwierigkeiten im Rhein treibend gesehen. Die Polizei Remagen leitete umgehend einen umfangreichen Such- und Rettungseinsatz ein in den neben Einsatzkräften an Land vor allem auch zwei Hubschrauber, Feuerwehrboote sowie die Wasserschutzpolizei eingebunden waren.

Trotz aller Bemühungen fehlt bislang (Stand: 10.00 Uhr) jede Spur von dem Unbekannten. Denkbar ist sowohl, dass es ihm doch noch aus eigener Kraft gelungen ist, sich ans Ufer zu retten, derzeit kann ein Ertrinkungstod aber auch nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Remagen, Tel.: 02642/9382-0 oder Mail: piremagen@polizei.rlp.de entgegen.