Nun ist es offiziell bestätigt, die Kriminalpolizei Köln hat den Leichnam zweifelsfrei identifiziert: Die Leiche des Autoknackers, der am vorigen Freitag vor der Polizei flüchtete und sich in Brohl-Lützing in den Rhein begab, wurde am Sonntagvormittag im Kölner Stadtteil Ensen gefunden.