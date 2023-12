Seit vielen Jahren sind in der Kurstadt zwischen dem Großen Sprudel im Kurpark und dem Apollinarisbrunnen in Heppingen tief in der Erde zwei Rohrleitungen vergraben. Sie sind dazu da, der Firma Apollinaris das aus dem Sprudel stammende Thermalwasser zur Verwendung zuzuführen. Es kommt aus einer Tiefe von 87 Metern und hat eine Temperatur von rund 40 Grad. Es wird bei Apollinaris zur Getränkeherstellung genutzt.