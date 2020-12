Brohltal/Koblenz

Hat ein 38-Jähriger aus dem Brohltal im Februar 2019 eine damals 15-Jährige vergewaltigt? Das versuchte die 6. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel am Landgericht Koblenz in den vergangenen Monaten herauszufinden. Das war aber nicht der einzige Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten gemacht hat. Der Mann soll zudem Mädchen über soziale Medien aufgefordert haben, ihm Nacktbilder und pornografische Videos zu schicken, und er soll mehr als 40 Kinderpornos besessen haben. Dateien davon soll er als Link an einen Interessenten verschickt haben. Nach der Beweisaufnahme vor dem Landgericht, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hat die Strafkammer nun das Urteil gefällt.