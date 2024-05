Plus Niederzissen

Nach sechseinhalb Jahren Sanierung: Henks Mühle in Niederzissen lockt viele Besucher

Von Martin Ingenhoven

i Seit 2014 erstrahlt Henks Mühle in Niederzissen in neuem Glanz. Foto: Martin Ingenhoven

Seit zehn Jahren erstrahlt sie nun wieder voll funktionsfähig in alter Pracht und neuem Glanz: Henks Mühle in Niederzissen. Am Pfingstmontag lud das Mühlenteam wieder zum Fest ein, das alle zwei Jahre am Mühlentag stattfindet. An diesem Tag öffnen traditionell mehr als 650 Mühlen deutschlandweit ihre Tore und geben Einblick in alte und moderne Technik. So auch in Niederzissen, wo mit Henks Mühle die letzte der einst fünf Wassermühlen wieder hergerichtet wurde.