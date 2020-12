Koblenz/Remagen

Die Tat war skrupellos: Im November vergangenen Jahres haben zwei Täter am späten Abend die BFT-Tankstelle an der Bundesstraße 9 in Remagen überfallen. Dafür standen sie jetzt vor dem Landgericht in Koblenz. Am Freitag hat die Kammer das Urteil gesprochen.