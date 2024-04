Plus Burgbrohl Nach mehreren Wochen Stillstand: Bauarbeiten an Fahrzeughalle in Burgbrohl gehen weiter Von Martin Ingenhoven i Nach mehreren Wochen Stillstand soll es in der nächsten Zeit sichtbare Fortschritte an der neuen Fahrzeughalle in Burgbrohl geben. Foto: Martin Ingenhoven Nach diversen Verzögerungen geht es endlich voran: Die Arbeiten an der neuen Fahrzeughalle der Feuerwehr in Burgbrohl werden fortgesetzt. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Feuerwehren sind das Hauptthema im Brohltal, weil wir da in den vergangenen Jahren viel verschlafen haben“, sagte Andy Schmitt, Sprecher der SPD-Fraktion, in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Burgbrohl. Zwar habe man in der letzten Zeit viel in Technik und Fahrzeuge investiert, so Schmitt weiter, aber die Feuerwehrhäuser seien ...