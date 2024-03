Plus Niederzissen

Nach Gesetzes-Änderung: Niederzissen hält am Baugebiet „Oben im Joch“ fest

Von Martin Ingenhoven

i Stehen an dieser Stelle in Niederzissen bald Häuser? Ein Umweltgutachten muss dies nun entscheiden. Foto: Martin Ingenhoven

Viel Geld steht in Niederzissen auf dem Spiel. In das projektierte Baugebiet „Oben im Joch“ sind bereits 700.000 Euro Investitionskosten geflossen. Im Dezember 2021 hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, 31 Hektar landwirtschaftliche Fläche in einem Bereich zwischen Rettungswache und Heubachstadion in Bauland zu verwandeln.