Das kommt sehr überraschend: Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort verlässt nach fünf Jahren an der Spitze der legendären Rennstrecke die Eifel. Der Abschied des 43-Jährigen wurde in einer dreizeiligen, sehr nüchtern gehaltenen Pressemitteilung im Auftrag der Gesellschaftervertreter verkündet. In ihrer Formulierung lässt die Mitteilung einigen Spielraum für Interpretationen zu.