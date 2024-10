Nach einem Jahr Renovierung: Jugendraum Hönningen wiedereröffnet

Der Jugendraum in Hönningen konnte nach einem Jahr Renovierungsarbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen, dem treuen Projektpartner Ikea Koblenz sowie den Ehrenamtlichen der Stiftung Ahrtal eingeweiht werden. Hierüber freut sich die Stiftung Ahrtal sowie Jürgen Schwarzmann als Ortsbürgermeister ebenso sehr wie die Jugendlichen, die nun einen neuen Rückzugsort nutzen können.

Der Jugendraum in Hönningen konnte nach einem Jahr Renovierungsarbeiten gemeinsam mit den Jugendlichen, dem treuen Projektpartner Ikea Koblenz sowie den Ehrenamtlichen der Stiftung Ahrtal eingeweiht werden. Hierüber freut sich die Stiftung Ahrtal sowie Jürgen Schwarzmann als Ortsbürgermeister ebenso sehr wie die Jugendlichen, die nun einen neuen Rückzugsort nutzen können. Foto: Stiftung Ahrtal, Madeleine Gräf

Anzeige

Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann war im Frühjahr des vergangenen Jahres auf die Stiftung Ahrtal zugekommen und hatte um Unterstützung bei der Wiederherstellung des Jugendraums gebeten. Dieser war zwar nicht unmittelbar flutbetroffen, jedoch in den Tagen und Wochen nach der Flut intensiv genutzt worden. Der Jugendraum besteht schon seit 40 Jahren und benötigte nun nach längerer Zeit eine Renovierung.

Die Stiftung Ahrtal nahm sich der Sache an, und so wurde im Frühjahr erst einmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie die Stiftung mitteilt, mussten neben fehlenden Wänden auch die Elektrik überarbeitet und der Boden aufbereitet werden. Nachdem durch einen Bauunternehmer in einem ersten Schritt neue Wände gesetzt wurden, brachte die Firma Elektro Dieter Zavelberg aus Hönningen die Elektrik auf Vordermann. Des Weiteren wurde der stark verschmutzte Holzboden durch eine Fachfirma gereinigt und wiederaufbereitet.

Dank geht an die vielen Spender

In einem letzten Schritt wurde gemeinsam mit den Jugendlichen und den Einrichtungsexperten von Ikea Koblenz ein gut abgestimmter Raumplan entworfen und die entsprechenden kostenlos bereitgestellten Möbel bestellt. Neben der großzügigen Unterstützung des treuen Projektpartners gilt besonderer Dank den weiteren Geldspendern wie die Baker Tilly Stiftung, Gaming Aid und unzähligen Privatspendern, die alle mit einer Spenderplakette im Jugendraum geehrt wurden.

Im Zusammenspiel mit ehrenamtlichen Helfern der Stiftung Ahrtal konnten die Jugendlichen die neuen Möbel aufbauen. Neben einer modernen Küche gehören auch eine Theke, ein Kicker sowie eine große Sofalandschaft zum neuen Mobiliar.

Moderner und gemütlicher Rückzugsort

Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann bedankte sich stellvertretend für die Ortsgemeinde: „Vielen Dank an die Stiftung Ahrtal für die unkomplizierte und große Unterstützung. Gemeinsam können wir der Jugend in Hönningen so wieder einen modernen und gemütlichen Rückzugsort bieten.“

„Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit den schwer flutbetroffenen Ortsgemeinden unter die Arme zu greifen. Die Jugend ist eine von der Flut besonders betroffene Generation. Neben zerstörten Schulen fehlen vielerorts Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte. Uns ist es daher ein Herzensanliegen der Jugend eine zukunftssichere Perspektive im Ahrtal zu bieten.“, begründet Nick Falkner, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung Ahrtal, das Engagement der Organisation, welches, so Falkner, jedoch ohne die großzügigen Spender nicht möglich wäre. red