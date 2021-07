Normalität und Apokalypse liegen an der Ahr auch am siebten Tag nach dem verheerenden Ahrhochwasser dicht beieinander. Während an diesem sommerlich sonnigen Mittwoch in den Dörfern der Grafschaft Post und Lieferdienste wie immer ihre Pakete zustellen, gibt es unten im engen Ahrtal mancherorts nicht einmal mehr Straßen und Häuser. So auch in Rech, dem Weinort zwischen Dernau und Mayschoss.