Nachdem die Neuordnung der Pfarreien im Bistum Trier erst einmal auf Eis gelegt worden ist, müssen die Akteure nun eine Entscheidung aus Rom abwarten, bevor sie tatsächlich an die Arbeit gehen können. Dieser Stopp einen Monat vor dem geplanten Beginn des Reformprojektes kam überraschend. Auch für Pastor Peter Dörrenbächer, der sich darauf eingerichtet hatte, in Kürze die Tür des Bad Neuenahrer Jugendstilpfarrhauses in der Weststraße zum letzten Mal hinter sich zuzuziehen.